Dólar encerra dia em queda de 1,17%, a R$ 2,188 Após três altas seguidas, o dólar comercial fechou hoje em queda de 1,17%, a R$ 2,188 no mercado à vista. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,212 e a máxima de R$ 2,242. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar também encerrou a R$ 2,188, (-1,17%). Depois da agitação após o anúncio de Guido Mantega para o lugar de Antonio Palocci no Ministério da Fazenda, e do relatório divulgado pelo Comitê de Política Monetária do Fed (Fomc) na seqüência da reunião em que elevou os juros de 4,5% para 4,75% ao ano, os negócios hoje estavam menos pressionados, também ajudados pela melhora do cenário internacional pela manhã e pela forte queda do dólar em relação a outras moedas no exterior.