Dólar encerra em baixa, mas em ponto de equilíbrio O dólar comercial encerrou a quarta-feira cotado a R$ 2,133, em baixa de 0,33%. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,128 e a máxima de R$ 2,145. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista também fechou cotado a R$ 2,133 (-0,28%). Depois de acompanhar o desempenho dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries) na abertura, o dólar comercial acabou se descolando de Nova York, onde os títulos passaram a operar com ganhos. Analistas acreditam que o câmbio já tenha encontrado seu ponto de equilíbrio diante do nível atual de outras variáveis, como o risco Brasil e as taxas de juros interna e externa. Isso justificaria o descolamento, hoje, do dólar em relação aos juros dos Treasuries.