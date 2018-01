Dólar encerra em baixa pelo 6º dia seguido, a R$ 2,138 A moeda norte-americana sofreu hoje desvalorização em relação ao real pelo sexto dia útil seguido. No mercado interbancário, o dólar comercial fechou em baixa de %, a R$. O resultado elevou a perda acumulada pela moeda ante o real nesse período para -1,38%. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista encerrou o dia em queda de 0,12%, a R$ 2,137. Fraca volatilidade e baixo volume de negócios marcaram a sessão de hoje, véspera de decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) para o juro dos EUA. Segundo um operador, diante da falta de notícia de impacto, prevaleceu o compasso de espera hoje. O dólar já precifica a possibilidade de que a taxa dos Fed Funds (taxa básica de juros dos EUA) será mantida inalterada em 5,25% ao ano, na reunião de amanhã, mas há muita expectativa sobre a sinalização que será dada pelos membros do Fed sobre inflação e o ritmo da atividade econômica, e que irá balizar as próximas projeções do mercado para a política monetária em 2007.