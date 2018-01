Dólar encerra o dia em baixa, mas sobe 0,98% no mês Pelo terceiro dia útil consecutivo, a moeda norte-americana encerrou os negócios com as cotações em baixa. No mercado interbancário, o dólar comercial terminou o dia na mínima, a R$ 2,164, após ceder 0,23%. Na máxima, a moeda foi a R$ 2,173. Mesmo com a queda de hoje, o dólar comercial acumulou alta de 0,98% em novembro. No ano, contudo, a moeda já registrou perda de 6,92%. O dólar negociado à vista no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) também fechou em baixa, cotado a R$ 2,16355 (-0,32%). Com o resultado, a moeda acumulou ante o real em novembro alta de 0,96%. Mas, no ano, a queda apurada pelo dólar ainda é de 2,85% na BM&F. Na disputa em torno da formação da ptax (taxa média) de fim de mês, os investidores posicionados na venda a futuro conseguiram nesses últimos dias mostrar mais força e derrubar as cotações visando o enfraquecimento da taxa média da moeda. Na primeira parte dos negócios, os dados sobre a economia dos Estados Unidos causaram mau estar e o dólar chegou a subir momentaneamente. No entanto, a força dos "vendidos" acabou prevalecendo à tarde, afirmaram os operadores consultados.