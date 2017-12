Dólar estabiliza com alta de títulos do Tesouro dos EUA O dólar comercial devolveu a queda da manhã e, às 15h26, operava estável em relação ao fechamento dos negócios ontem, cotado a R$ 2,126. Segundo operadores consultados, o dólar suspendeu a baixa, diante da alta dos juros dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries). O juro do papel de 30 anos (T-Bond) estava em 4,766%, ante 4,708% ontem; e a taxa do título de 10 anos (T-Note) subia a 4,742%, de 4,696% ontem. A queda do risco Brasil não influenciava os negócios. O volume de negócios estava mais fraco hoje e, segundo operadores, o mercado aguardava o anúncio do leilão de compra de dólares pelo Banco Central (BC).