Dólar fecha a R$ 2,137, em queda de 0,05% O dólar comercial fechou hoje em queda de 0,05%, a R$ 2, 137. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,128 e a máxima de R$ 2,148. O mercado reagiu com tranqüilidade à fala do presidente do banco central dos Estados Unidos, Ben Bernanke, já que o depoimento foi feito durante o horário de almoço dos investidores daqui. Embora tenha expressado com veemência sua preocupação com a inflação, atrelou os próximos passos da instituição aos indicadores econômicos que ainda estão por vir.