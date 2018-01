Dólar fecha a R$ 2,138, menor nível desde abril de 2001 O dólar comercial fechou na mínima nesta terça-feira, em queda de 0,7%, cotado a R$ 2,138. A moeda norte-americana ampliou a queda, acompanhando o risco Brasil na mínima e a Bovespa na máxima. A venda do lote integral de US$ 215,5 milhões em swap reverso pelo Banco Central (BC) não provocou desaceleração da queda do dólar pelo fato de o volume da compra ser considerado pequeno ante a oferta de moeda. É o menor nível do dólar desde abril de 2001. Embora os operadores tenham avaliado que o fluxo de recursos não foi expressivo hoje, as expectativas de entradas fortes no curto e médio prazos seguiam firmes, abafando o apetite por compra de dólares. Além do vigor do comércio exterior e das notícias constantes sobre captações privadas, o mercado aguarda a desoneração de investimentos estrangeiros em títulos públicos, prometida pelo governo, e que deve trazer recursos novos ao País.