Dólar fecha a R$ 2,161 com melhora internacional O dólar comercial fechou hoje em queda de 1,14%, a R$ 2,161. A moeda norte-americana atingiu a cotação mínima de R$ 2,154 e a máxima de R$ 2,175. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) o dólar encerrou a R$ 2,16 (-1,19%). O giro financeiro registrado foi forte, de cerca de US$ 416,8 milhões, com 327 negócios. Segundo analistas, a melhora do ambiente internacional de negócios na manhã desta quinta-feira, mais perceptível nos mercados de ações, de moedas e no Risco Brasil, foi responsável pelo recuo do dólar. Também contribuiu a interrupção das atuações do Banco Central, que há dois dias não realiza leilões de swap cambial reverso (quando o BC adota posição "comprada" e o mercado "vendida", numa operação que equivale a uma compra no mercado futuro).