Dólar fecha a R$ 2,166 (-0,18%), menor desde 11/11/05 O dólar comercial fechou na máxima nesta sexta-feira, cotado a R$ 2,166 (-0,18%), menor valor desde 11/11/05. Além da sucessiva e gradual melhora dos fundamentos econômicos brasileiros, repercutiu bem a confirmação do programa de recompra de títulos públicos, que está em curso desde janeiro, e deve resultar num abatimento de até US$ 20 bilhões de dívida externa até o final do ano.