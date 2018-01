Dólar fecha a R$ 2,185 (-1,09%), menor desde 6/12 O dólar comercial fechou cotado a R$ 2,185 (-1,09%) nesta segunda-feira, no menor valor desde 6/12 (R$ 2,177). A informação, revelada na sexta-feira, de que o governo pode editar uma Medida Provisória (MP) desonerando os investimentos estrangeiros em títulos públicos foi o fator responsável pela aceleração da queda do. A trajetória de desvalorização também já era esperada em função da perspectiva de entradas financeiras. Contaram também com condições externas favoráveis a essa direção, como a queda do risco Brasil e alta no Ibovespa.