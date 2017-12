Dólar fecha a R$ 2,186 (+1,96%), com violência em SP O dólar comercial fechou hoje novamente em forte alta, de 1,96%, a R$ 2,186. Na sexta-feira, o dólar havia encerrado com elevação de 2,05%. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda norte-americana fechou a segunda-feira com ganho de 2,01%, a R$ 2,186. Além da piora da taxa de risco Brasil e dos países emergentes, a onda de violência em São Paulo atrapalhou os negócios nas mesas de câmbio, segundo operadores consultados. Por volta das 15h50, o risco Brasil subia 15 pontos a 249 pontos base; e o risco de países emergentes estava em alta de 11 pontos a 197 pontos base. A repercussão internacional negativa sobre os ataques em São Paulo, especialmente, é acompanhada pelos investidores estrangeiros e arranha a imagem do País, disse um profissional. A reversão de posições para compra em câmbio entre investidores no mercado futuro foi acentuada pela manhã e comandada, mais uma vez, por estrangeiros, a exemplo do movimento registrado na quinta e sexta-feira da semana passada, quando o dólar acumulou alta de 4,03% na BM&F e 4,08% no mercado interbancário.