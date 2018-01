Dólar fecha a R$ 2,224; e na BM&F a R$ 2,227 O dólar fechou hoje em alta de 0,41%, a R$ 2,224, no balcão. Já na roda de pronto na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda norte-americana encerrou a R$ 2,227. A inauguração da roda de dólar pronto alterou a rotina do mercado de câmbio na manhã de hoje, como era de se esperar. Os operadores ficaram divididos entre as operações fechadas em balcão e aquelas que, de imediato, migraram para a BM&F. Tudo isso em meio à adaptação ao novo sistema. O impacto disso nas cotações, para uns foi de alta, para outros, inexistente. Independentemente dessa discordância, outros fatores sustentaram o dólar em alta desde a abertura dos negócios. O principal deles foi o movimento de ajustes posterior ao anúncio da decisão do Federal Reserve, que ontem elevou as taxas e juros dos EUA em 0,25 ponto porcentual. O aumento era consenso entre o mercado e as maiores atenções recaíam sobre o comunicado que acompanhou a decisão do Fed.