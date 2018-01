Dólar fecha a R$ 2,231 (+0,04%), à espera do Fed O dólar comercial encerrou os negócios hoje em leve alta, de 0,04%, valendo R$ 2,231. A moeda norte-americana operou quase todo o dia em baixa e desacelerou apenas no final do pregão, até virar e fechar na máxima do dia. A mínima foi de R$ 2,221. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista fechou a R$ 2,2254, em queda de 0,21%. O mercado internacional continua sendo o regente dos negócios domésticos. Hoje, o tom da abertura foi dado pela Turquia que, ao aumentar a sua taxa de juros em mais 2,25 pontos porcentuais em reunião emergencial do Banco Central do país, ontem, agradou aos analistas e investidores. Isso teve impacto positivo nos negócios envolvendo ativos de outros países emergentes e o dólar abriu hoje em queda ante o real. O movimento não se sustentou, contudo, e a devolução da queda que o dólar mostrou na abertura dos negócios de hoje reflete o compasso de espera do mercado pela decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) sobre a taxa básica de juros dos EUA, a ser tomada em reunião na quinta-feira.