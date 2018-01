Dólar fecha em +1,43%, com alta de juros pelo mundo O dólar comercial registrou hoje alta de 1,43% no mercado interbancário e fechou valendo R$ 2,272. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,253 e a máxima de R$ 2,29. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à sobevista encerrou cotado em R$ 2,271, após avanço de 1,31%. O mercado de câmbio doméstico assistiu, na manhã desta quinta-feira, a uma rodada de elevações de juros ao redor do mundo, decorrente da incerteza internacional e em relação à economia dos EUA. Perante isso, concluiu que a volatilidade dos ativos vai continuar e pôs força na perspectiva de que esse ambiente durará por mais tempo. Assim, nem a aprovação da Medida Provisória 281, que desonera de imposto de renda o investimentos estrangeiros em títulos públicos, impediu que o dólar apresentasse mais uma alta.