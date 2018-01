Dólar fecha em alta de 0,22%, cotado a R$ 2,328 O dólar comercial fechou a quinta-feira em alta de 0,22%, cotado a R$ 2,328. Mesmo com a melhora externa, os investidores, especialmente estrangeiros, reduziram suas apostas na queda do dólar no mercado futuro, num ajuste ao corte de 0,75 ponto da taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom) ontem.