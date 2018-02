Dólar fecha em alta pela 1ª vez na semana, a R$ 2,141 Após recuar por três sessões consecutivas, o dólar voltou a subir hoje, tanto no mercado interbancário quanto no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). O dólar comercial avançou 0,14%, para R$ 2,141, após oscilar entre a mínima de R$ 2,13 e a máxima de R$ 2,142. Na BM&F, a moeda fechou a R$ 2,141, em alta de 0,19%. A rolagem pelo Banco Central hoje de 93,4% ou US$ 1,493 bilhão do próximo vencimento de US$ 1,6 bilhão em swap cambial reverso em 1º de setembro ajudou a dar sustentação à moeda norte-americana, que renovou as máximas após a operação. Além disso, segundo operadores, o dado acima do esperado do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Filadélfia provocou desaceleração das altas das Bolsas em Nova York e a subida do dólar, que influenciaram o ajuste da moeda à tarde. O índice de atividade se acelerou para 18,5, em agosto, ante uma expectativa de 9,5. Em julho, o índice estava em 6. O leilão de compra de dólar realizado pelo Banco Central esta tarde só foi anunciado quando a moeda renovava as máximas, de R$ 2,142 na BM&F e no mercado interbancário, reagindo ao resultado da operação de swap reverso. No leilão, o BC aceitou seis propostas à taxa de corte de R$ 2,1395. As instituições participantes levaram 25 propostas com taxas de R$ 2,139 a R$ 2,142, informou um operador.