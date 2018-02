Dólar fecha em queda após Levy reforçar ajuste fiscal

O dólar terminou em queda nesta terça-feira, afetado pelas declarações do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que reforçou seu compromisso com o ajuste fiscal. O declínio do dólar em relação o real, que ocorreu na contramão da alta registrada ante outras divisas internacionais, também refletiu um movimento de ajustes após o avanço registrado recentemente. No fim da sessão, a moeda fechou em queda de 1,31%, aos R$ 2,6330.

A divisa iniciou a sessão em alta, alinhado ao sinal positivo registrado no exterior devido à queda do petróleo, mas devolveu os ganhos mais tarde com os leilões de swap cambial do Banco Central. A instituição vendeu os 2 mil contratos ofertados na operação diária, para os dois vencimentos, totalizando US$ 98,2 milhões. Na oferta para rolagem, foram vendidos 10 mil contratos que vencem em 2 de fevereiro de 2015, resultando em US$ 490,4 milhões.

A moeda norte-americana acelerou as perdas ainda pela manhã com as declarações do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e um fluxo de entrada de dólares de investidores estrangeiros, que seria destinado aos leilões de títulos públicos realizado pelo Tesouro Nacional no fim da manhã.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os comentários de Levy de que as políticas fiscal e monetária devem caminhar juntas, agradaram ao mercado. Durante café da manhã com jornalistas, o ministro falou também sobre "realismo tarifário" para setor elétrico, confirmando que o Tesouro Nacional não fará mais o aporte de despesas orçamentárias de R$ 9 bilhões para Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), fundo setorial que bancou a política de redução da energia elétrica do setor implementada pela presidente Dilma no primeiro mandato.

À tarde, o dólar renovou mínimas seguidas, com operadores destacando que o movimento refletia ainda os comentários de Levy e o fato de a moeda dos EUA ter subido muito recentemente, chegando a oscilar na faixa de R$ 2,74 em meados de dezembro. Segundo operadores, é natural que a moeda se acomode em patamares mais baixos agora.