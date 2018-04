Dólar fecha em queda pelo 3º dia seguido a R$ 2,034 O câmbio fechou hoje em queda pelo terceiro dia consecutivo. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista encerrou com recuo de 0,15%, cotado a R$ 2,033. No mercado interbancário, o dólar comercial caiu 0,15% e terminou a R$ 2,034. Nesses três dias, o dólar na BM&F acumula queda 1,36%, enquanto o dólar comercial acumula perdas de 1,31%. Segundo operadores consultados, o mercado voltou a ofertar moeda porque o fluxo cambial continua positivo e o Banco Central mostra disposição para seguir absorvendo boa parte da liquidez do mercado à vista. Além disso, o risco Brasil renova sua mínima histórica, em 164 pontos base, e a taxa de juros doméstica ainda é alta, compondo um ambiente propício às entradas de recursos estrangeiros, disse um especialista.