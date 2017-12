Dólar fecha na menor cotação desde 20/3/2001 O dólar comercial fechou cotado a R$ 2,11, com queda de 0,52%, no menor valor desde 20/3/2001. Para os analistas, o divisor de águas desta manhã foi o resultado da inflação ao consumidor (CPI) nos EUA, que veio abaixo do esperado e, junto com números de auxílio-desemprego, acima do previsto, derrubou as taxas de juros dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries). Complementando o conjunto de notícias favoráveis à queda do dólar houve o anúncio da emissão soberana externa. A ata do Comitê de Política Monetária (Copom) não teve peso definitivo nas decisões de negócios. O cenário político, por sua vez, continuou sendo observado, mas não causou maior estresse.