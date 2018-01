Dólar fecha na mínima, a R$ 2,232, queda de 0,62% O dólar comercial fechou hoje na mínima, cotado a R$ 2,232 no mercado interbancário. O recuo da moeda foi de 0,62% ante o encerramento de ontem. Na máxima do dia, o dólar chegou a R$ 2,252. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista também terminou em baixa (0,58%), a R$ 2,232. O mercado de câmbio foi beneficiado pela melhora das bolsas de Nova York, pelo recuo do dólar ante outras moedas e pela desaceleração do risco Brasil. Nos Estados Unidos, as bolsas sobem fortemente aproveitando a ausência de indicadores econômicos e os balanços favoráveis apresentados por Morgan Stanley, FedEx e também no setor de Tecnologia.