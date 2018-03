Dólar fecha na mínima, em queda de 0,05%, a R$ 2,149 Depois de oscilar em alta na primeira parte dos negócios, o dólar fechou em queda, na mínima do dia e cotado abaixo de R$ 2,15. O dólar comercial, negociado no mercado interbancário, encerrou com perda de 0,05%, cotado a R$ 2,149. Na máxima, a moeda foi a R$ 2,161. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista fechou em baixa de 0,07%, a R$ 2,1485. A moeda norte-americana zerou os ganhos à tarde acompanhando a redução das quedas das Bolsas em Nova York e São Paulo. Por volta das 16 horas, a Bolsa paulista também devolveu a queda exibida desde a abertura e passou a renovar as máximas num movimento de correção à forte queda de ontem. Na máxima até as 16h30, o Ibovespa subiu 0,25% a 42,109 pontos; na mínima, de manhã, recuou até 1,76% (41.266 pontos). Na Bolsa de Nova York, o índice Dow Jones e o Nasdaq também zeraram a queda do dia. O Dow Jones estava estável às 16h30 (de Brasília) e o Nasdaq subia 0,21%.