Dólar interrompe sequência de altas, cai 1,11% e fecha a R$ 3,56

SÃO PAULO - O dólar à vista interrompeu uma sequência de quatro altas consecutivas e fechou em queda de 1,11% nesta quinta-feira, cotado a R$ 3,563. A melhora da percepção mundial sobre a China foi determinante para a interrupção da escalada do dólar, que havia subido 4,37% frente ao real desde sexta-feira da última semana (21).

Pela manhã, o Banco do Povo da China (PBoC) anunciou que vai usar swaps cambiais para abrandar as crescentes expectativas de recuo do yuan e o governo do país flexibilizou as regras sobre investimentos em imóveis por empresas e indivíduos estrangeiros, como parte dos esforços para estimular o enfraquecido mercado imobiliário local e dar suporte à economia. Ontem, o BC chinês já havia injetado US$ 21,8 bilhões no sistema financeiro local. Na terça-feira, a instituição cortou a taxa de juros e o compulsório dos bancos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim, as bolsas da China finalmente se recuperaram de cinco pregões de baixa. A Bolsa de Xangai fechou em alta de 5,34% e impulsionou as negociações ao redor do planeta. Os preços das commodities subiram significativamente, com destaque para o petróleo brent para outubro, que fechou em alta de 9,50%, maior porcentual diário desde março de 2009. Nos EUA, o alívio vindo da China foi reforçado por dados domésticos. A economia norte-americana cresceu a uma taxa anualizada de 3,7%, contra projeção de alta de 3,3% e leitura original do dado de 2,3%.

A melhora do humor dos investidores, no entanto, não indica otimismo nem afastamento da postura de aversão ao risco. A queda do dólar é atribuída essencialmente à realização dos lucros recentes, acompanhando um movimento semelhante de queda do dólar frente a divisas de outros países emergentes.

No cenário brasileiro, contribuíram fatores como a confirmação de Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República e a concessão de mais 15 dias de prazo para que o governo justifique ao Tribunal de Contas da União as pedaladas de 2014. Por outro lado, ainda geram tensão a possível discussão em torno do retorno da CPMF em 2016 e a proposta de Orçamento da União para o próximo ano