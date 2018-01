Dólar inverte o sinal e opera em queda, a R$ 2,087 O mercado de câmbio abriu com o dólar em alta contra o real, mas inverteu o sinal por volta das 10h20 e retomou sua tendência de queda, observada nos últimos dias. Às 10h25, o dólar comercial, negociado no mercado interbancário, cedia 0,14%, a R$ 2,087. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista também valia R$ 2,087, em baixa de 0,10%. A melhora também foi percebida no mercado acionário. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, operava no horário citado com ganho de 0,45%, aos 43.472 pontos, após uma abertura com leve valorização, de 0,03%.