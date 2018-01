Dólar inverte o sinal e recua a R$ 2,143, baixa de 0,14% A taxa de câmbio, que começou o dia com leve alta, inverteu o sinal e o dólar era negociado em baixa no início desta tarde. No mercado interbancário, o dólar comercial valia R$ 2,143 às 12h30, recuo de 0,14% em relação ao valor de fechamento dos negócios ontem. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar também está cotado a R$ 2,143 nos contratos de liquidação à vista. Ontem a taxa de câmbio era de R$ 2,146 por dólar no fechamento do dia. Hoje o preço máximo registrado até agora foi de R$ 2,152.