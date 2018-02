Dólar inverte sinal e recua para mínima de R$ 2,154 O dólar inverteu a trajetória de valorização verificada pela manhã e operava em baixa no início da tarde. Às 12h50, no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, a moeda norte-americana trocava de mãos a R$ 2,154, taxa mínima registrada no dia até este horário. Em relação ao fechamento ontem, o recuo é de 0,14%. No mercado interbancário, o dólar comercial era negociado a R$ 2,156, baixa de 0,09%, depois de atingir a mínima de R$ 2,154. A taxa de câmbio máxima até agora foi de R$ 2,167.