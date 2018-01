Dólar inverte sinal e tem queda a R$ 2,116 O câmbio inverteu o sinal e passou a operar em baixa em relação à abertura dos negócios nesta sexta-feira. Às 13h04, o dólar comercial recuava 0,09%, cotado a R$ 2,117. Na máxima, a moeda norte-americana chegou a valer R$ 2,132. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista era negociado a R$ 2,116, também com recuo de 0,09%. No mercado de ações, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) apresentava desvalorização de 0,84%, aos 43.153 pontos.