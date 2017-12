Dólar inverte sinal positivo e cai; Bovespa sobe Depois de abrir em alta nesta quinta-feira, o dólar passou a operar em queda. Às 10h53, a moeda norte-americana negociada no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) recuava 0,36%, a R$ 2,067. Já o dólar comercial caía 0,34%, cotado a R$ 2,068. Segundo analistas, os investidores continuam avaliando detalhadamente cada um dos indicadores da economia dos Estados Unidos, divulgados pela manhã, e as conseqüentes oscilações que eles possam provocar nos diferentes ativos financeiros, tendendo a segui-las. O destaque de hoje, nessa agenda, é o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 29 de abril, a produtividade da mão-de-obra (preliminar) do primeiro trimestre e o custo da mão-de-obra (preliminar) do primeiro trimestre (9h30). No mercado de ações, o Ibovespa - o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - subia 0,58%, aos 41.157 pontos, por volta das 11 horas.