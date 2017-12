Dólar inverte tendência e sobe 0,31%, a R$ 2,247 O dólar comercial inverteu a tendência de baixa sinalizada na abertura e passou a subir. Às 11h0x, a moeda norte-americana subia 0,31%, a R$ 2,247. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar também avança, marcando a mesma cotação e variação do dólar comercial. Segundo operadores, o resultado da balança comercial da quarta semana de maio, divulgado hoje, com saldo de US$ 392 milhões (exportações de US$ 2,325 bilhões e importações de US$ 1,933 bilhão), pode ser um dos fatores que tenham ajudado na inversão de sinal da moeda americana.