Dólar já testa o nível de R$ 2,15 Depois de testar o nível de R$ 2,15 e cair até R$ 2,1485, o dólar reagiu e fechou em R$ 2,166, em queda de 0,18%, na cotação máxima do dia. Já o paralelo recuou 0,70%, para R$ 2,41, enquanto o Ibovespa subiu 0,25%, num pregão volátil. Os juros futuros projetaram queda e o A-Bond ganhou 0,60%, vendido com ágio de 11.75%. O escorregão inicial do comercial refletiu a reação positiva do mercado à recompra de títulos da dívida externa brasileira e à forte queda do risco país. Os importadores foram atraídos à compra. Além disso, a virada para baixo das Bolsas, no início da tarde, provocou ajustes de posições em câmbio e a desaceleração da baixa inicial. No mercado, ninguém duvida que a tendência do dólar ainda é de baixa, mas um ajuste pontual não é descartado, tendo em vista o fraco patamar atual. Além disso, o fato de o Tesouro estar usando recursos das reservas internacionais para honrar os pagamentos da recompra de títulos externos poderia justificar uma atuação mais firme do Banco Central na compra de moeda em mercado, para recompor as reservas. Isso poderia contrabalançar um aumento eventual do fluxo financeiro para o País, em razão das medidas em estudo para o câmbio. Na BM&F, os dez vencimentos de dólar futuro projetaram queda. A Bovespa abriu em alta por causa da recompra de títulos da dívida externa, mas à tarde perdeu força com a realização de lucros e acompanhando as Bolsas em Nova York. A instabilidade predominou até o fechamento. "O comportamento foi tão volátil que era impossível prever qual seria o fechamento, se em alta ou em baixa", comentou um operador. As maiores altas foram de Copel PNB (6,33%), Eletrobrás PNB (5,16%) e Comgás PNA (5,02%). A maior queda foi de Embratel Par PN (8,77%).