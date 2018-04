Dólar mantém leve alta no dia, negociado a R$ 2,038 O dólar comercial é negociado com leve valorização no início desta tarde. No mercado interbancário, às 13h50, a cotação era de R$ 2,038 por dólar, alta de 0,1% se comparada ao fechamento dos negócios, ontem à tarde (R$ 2,036). A taxa máxima de câmbio registrada hoje, até este horário, foi de R$ 2,041, pela manhã, no início dos negócios. A mínima até agora ficou em R$ 2,036 por dólar nesta quarta-feira. Desde o começo do mês, o dólar comercial acumula baixa de 1,12% (em 30 de março, a moeda norte-americana era negociada a R$ 2,048). No acumulado do ano, o dólar já caiu 4,59% (em 28 de dezembro, último dia em que o câmbio doméstico teve operações em 2006, o dólar foi cotado a R$ 2,136).