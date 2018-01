Dólar mantém tendência de queda A tendência para o preço do dólar é de queda, na avaliação do ex-presidente do Banco Central e atual diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas/RJ, Carlos Geraldo Langoni. O economista avalia também que o Banco Central deverá prosseguir com suas atuações, ainda que sem conseguir reverter a direção do dólar. "O BC vai intervir para evitar uma queda acentuada. Ele faz o que é possível, mas seu papel é limitado. Não há como impedir o viés de valorização do câmbio", explica. Para Langoni, a moeda deverá se estabilizar até o segundo semestre entre R$ 2,10 e R$ 2,20. Em relação à taxa Selic, o ex-presidente do BC aposta em corte de 0,75 ponto porcentual ou mesmo de 1 ponto na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em março. Ele descarta melhora da avaliação de risco do Brasil ainda este ano, mas acredita que o prêmio do risco Brasil poderá romper a barreira dos 2%.