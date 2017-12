Dólar opera em baixa e Bovespa recua 0,26% O mercado de câmbio parece estar mais calmo hoje, após a alta de mais de 3% registrada no fechamento de ontem. Esta manhã, as cotações chegaram a cair mais de 1%, mas reduziu o ritmo de baixa. Às 11h25m, o dólar negociado no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) tinha queda de 0,32%, cotado a R$ 2,197 na ponta de venda. O dólar comercial, negociado no mercado de balcão, recuava 0,64%, a R$ 2,190. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) enfrenta volatilidade e vem alternando tendências. Às 11h27m, o Índice Bovespa recuava 0,26%, aos 38.190 pontos.