Dólar perde com dados dos EUA; euro atinge máxima em 2 anos O dólar desvalorizou-se hoje no mercado internacional de moedas depois da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de março nos EUA e do dado de produção industrial norte-americana, que registrou recuo inesperado. O euro chegou a atingir a máxima de dois anos ante o dólar, a US$ 1,3596, e a libra esterlina, por sua vez, bateu US$ 2,07075, nível que não era visto desde 1981. O Departamento do Trabalho dos EUA informou hoje cedo que o CPI subiu 0,6% em março, em linha com as projeções do mercado, e o núcleo avançou apenas 0,1%, abaixo das estimativas de alta de 0,2%. "O núcleo da inflação não é positivo para o dólar", disse um operador da Société Generale. "A inflação não está ameaçando. Ela dá ao Fed (banco central americano) um pouco mais de espaço para baixar as taxas para estimular o crescimento mais tarde neste ano", acrescentou. Já a produção industrial dos EUA caiu 0,2% em março, abaixo da projeção de alta de 0,1%, pressionando ainda mais o dólar com os temores de que a economia norte-americana cresça menos neste ano. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), a economia da zona do euro (13 países da Europa que utilizam o euro) deve crescer 2,3% neste ano, superando a projeção de expansão de 2,2% para os EUA. De acordo com os últimos dados do Departamento do Comércio norte-americano, o PIB registrou aumento de 2,5% no último trimestre, limitado pelos problemas no mercado imobiliário e nos gastos das empresas. Às 11h46, o dólar caía 0,33% a 119,18 ienes, enquanto o euro subia 0,29% para US$ 1,3575 e a libra esterlina ganhava 0,71%, para US$ 2,00415. No mercado de câmbio brasileiro, o dólar valia R$ 2,033 no final desta manhã, em baixa de 0,20% no dia. As informações são da agência Dow Jones e outras agências internacionais.