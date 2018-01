Dólar reage a dados de fluxo e sobe 0,14%, a R$ 2,085 O mercado de câmbio reagiu aos dados da prévia do fluxo cambial de fevereiro, divulgados no final desta manhã pelo Banco Central. A cotação do dólar, que estava em queda com informações sobre entrada de recursos pelo segmento financeiro, inverteu a direção. Às 12h25, o dólar comercial era negociado no mercado interbancário a R$ 2,085, alta de 0,14%. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar à vista vale R$ 2,0865, valorização de 0,22% no dia. A inversão foi influenciada também pela participação de importadores, que entraram no mercado quando o dólar esbarrou na taxa mínima do dia (R$ 2,077). A reação do mercado deve-se à conclusão tirada por meio dos números apresentados pelo BC de que, somente entre o dia 1º de fevereiro e ontem, o BC comprou cerca de US$ 7 bilhões no mercado à vista.