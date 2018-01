Dólar recua 0,71%, cotado a R$ 2,231 O dólar comercial fechou a quinta-feira em queda de 0,71%, cotado a R$ 2,231. Os dois assuntos que concentraram as atenções do mercado na manhã de hoje, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e o depoimento do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Bingos, não afetaram as decisões de negócios com câmbio. Assim, o ritmo e a trajetória das cotações do dólar foi dado pelo tom ameno do mercado internacional e pelo fluxo de recursos do dia.