Dólar recua a R$ 2,055 enquanto espera dados dos EUA Depois de registrar um movimento e oscilação de taxas intensos, provocados pelo vencimento dos contratos futuros de abril, o mercado doméstico de câmbio inicia o mês com maior tranqüilidade. Ainda assim, o cenário internacional continua recomendando uma dose de cautela, embora o desempenho dos mercados esta manhã seja positivo. O primeiro negócio fechado hoje no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) teve o dólar à vista cotado a R$ 2,055, o que representa baixa de 0,29% em relação ao final da sexta-feira. Mesmo depois dos números apontando atividade econômica confortável nos EUA, divulgados na última semana, os investidores estão longe de respirar aliviados em relação a esse tema. Por isso devem seguir atentos à agenda econômica daquele país, com tendência a operar o preço dos diversos ativos influenciados pelas análises feitas dos indicadores. Também continua pesando nos mercados os temores de que os conflitos geopolíticos, desencadeados pela captura de 15 marinheiros britânicos pelo Irã, se agravem. Mas, conforme apurou o correspondente da Agência Estado em Londres, João Caminoto, nas últimas horas há sinais de que as negociações diplomáticas entre Londres e Teerã teriam sido intensificadas. Por aqui, o destaque da agenda para o mercado de câmbio é o resultado da balança comercial relativo ao mês de março, a partir das 10 horas. As estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado vão de superávit US$ 3 bilhões a US$ 3,3 bilhões.