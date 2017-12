Dólar recua a R$ 2,182 com melhora do quadro externo A cautela com a divulgação do relatório de emprego nos EUA amanhã não está impedindo a queda do dólar em relação ao real nesta manhã. Às 11h25, a moeda americana recuava 0,77% nos negócios no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, para R$ 2,182. No mercado interbancário, o dólar comercial cedia 0,73%, para R$ 2,184. O recuo do dólar explica-se pelo ensaio de melhora nos mercados internacionais. Os juros dos títulos do Tesouro dos EUA recuam moderadamente. Ao mesmo tempo, as Bolsas em Nova York operam em alta, revertendo parte das perdas de ontem. A Bovespa operava às 11h27 em alta de 1,63%, também repercutindo a melhora externa, enquanto os juros futuros recuam. No entanto, operadores reconhecem que uma tendência, mesmo de curtíssimo prazo, para os negócios não será definida antes da divulgação do dado de emprego amanhã nos EUA.