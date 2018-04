Dólar recua após mudanças anunciadas pela Fazenda O câmbio passou a cair logo após as mudanças anunciadas hoje pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Dentre elas, o ministro anunciou a saída do secretário de Política Econômica, Júlio Sérgio Gomes de Almeida. Para a vaga, está sendo nomeado o atual secretário-executivo do Ministério Bernard Appy, que já ocupou a Secretaria de Política Econômica na gestão do ministro Antonio Palocci e no início da gestão de Mantega. O ex-ministro da Previdência Social Nelson Machado ocupará o posto deixado por Appy na Secretaria Executiva do Ministério. Às 13h29, o dólar comercial registrava queda de 0,25%, cotado a R$ 2,032, após mínima a R$ 2,031 e máxima a R$ 2,039. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista era negociado a R$ 2,031, na mínima, também com recuo de 0,25%. Na máxima, a moeda norte-americana na BM&F chegou a valer R$ 2,039. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), seu principal índice (Ibovespa) tinha alta de 0,41%, aos 46.477 pontos. O mercado de ações operava na mesma direção que as bolsas de Nova York, onde o índice Dow Jones tinha ganho de 0,14%; o Nasdaq subia 0,37%; e o S&P 500 registrava valorização de 0,08%.