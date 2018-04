Dólar recua com índice favorável de inflação nos EUA Os resultados favoráveis de indicadores norte-americanos, que aliviaram as preocupações dos investidores em relação à inflação e a atividade econômica nos Estados Unidos, divulgados pela manhã, ajudaram o câmbio a fechar em queda nesta terça-feira. O dólar à vista na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) começou o dia em alta, mas após o índice de preços ao consumidor dos EUA (CPI, na sigla em inglês) sair a moeda passou a cair. Já o dólar comercial abriu estável, mas também recuou em reação ao CPI. O CPI veio benigno, especialmente o núcleo (que desconsidera os preços de energia e alimentos) abaixo do esperado, o setor de construção nos EUA mostrou reação e o ganho médio semanal dos assalariados cedeu. Além disso, embora mais fraco ante os dias anteriores, o fluxo cambial segue positivo. Na BM&F, o dólar à vista fechou cotado a R$ 2,0355, em baixa de 0,02%. Na mínima, a moeda norte-americana chegou a valer R$ 2,030 e a R$ 2,038 na máxima. No mercado interbancário, o dólar comercial encerrou com perda de 0,05%, a R$ 2,036, em relação ao fechamento do dia anterior, com mínima a R$ 2,030 e máxima a R$ 2,038.