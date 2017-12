Dólar recua mais e bate a mínima de R$ 2,148 na BM&F O mercado de câmbio teve oscilação forte na manhã desta quarta-feira. Depois de abrir em alta, a cotação do dólar alternou a trajetória de queda com a de valorização para, posteriormente, definir-se pelo recuo. Às 12h24, o dólar comercial era negociado a R$ 2,151 (-1,06%); no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, a moeda norte-americana caía na mínima até aquele momento (-1,15%) a R$ 2,148. As explicações para o comportamento do câmbio são variadas, mas as mais citadas são a volatilidade que também se registrou em ativos do mercado internacional. A definição pela queda teria acompanhado o recuo dos juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e do Risco País que, no início do dia, operavam perto da estabilidade.