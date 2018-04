Dólar reduz alta; Bovespa mantém desvalorização O dólar comercial negociado no mercado interbancário abandonou a valorização verificada pela manhã e passou a operar, às 12h37, com valorização de 0,05%, a R$ 2,154. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o preço e a variação em relação a ontem eram idênticos. Também às 12h37, o risco Brasil subia quatro pontos, a 219 pontos, enquanto os títulos do Tesouro dos Estados Unidos com prazo de dez anos eram cotados em alta, com conseqüente redução da taxa de juros: 4,7369%, com perda de 0,0119 ponto porcentual. A Bolsa de Valores de São Paulo, às 12h37, perdia 0,66%, a 38,401 pontos, depois de variar entre 38.651 pontos e 38.175 pontos. O volume financeiro projetado para o dia era de R$ 1,93 bilhão. O principal papel do Ibovespa, Petrobras PN, perdia 0,8%. Em Nova York, o índice Dow Jones perdia 0,23% no mesmo horário.