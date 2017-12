dólar reforça alta após leilão do bc O dólar à vista renovou as máximas nesta tarde, reagindo ao leilão de compra de moeda feito pelo Banco Central (BC) no mercado à vista. Segundo operadores, o dólar à vista também acompanha a alta externa do juro dos "treasuries", como são chamados os títulos do Tesouro norte-americano. Pouco antes das 15h30, o juro do T-Bond 30 anos estava em 5,201%, ante 5,193% na sexta-feira; e a taxa do T-Note 10 anos subia a 5,125%, de 5,107% anteriormente. O dólar à vista estava na máxima do dia no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a R$ 2,068 (+0,63%) e na máxima de R$ 2,069 (+0,68%) no mercado interbancário de balcão.