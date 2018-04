Dólar reforça ganho e Bovespa mantém valorização O câmbio renovou as cotações máximas do dia às 14h56 nos dois mercados. No interbancário, o dólar comercial subia 0,74%, cotado a R$ 2,036. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista avançava 0,68%, a R$ 2,035. No mercado de ações, Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) continuava em alta. Também no horário acima, a Bolsa registrava valorização de 1,57%, aos 48.676 pontos. Hoje, a Bovespa superou o patamar psicológico dos 48 mil pontos e renovou sucessivos recordes diários. A máxima verificada até o momento é de 48.756 pontos (+1,73%).