Dólar reforça queda e atinge R$ 2,138; Bovespa sobe O dólar acentuou nesta tarde o ritmo de queda. Segundo operadores, um dos motivos desse recuo foi o fato de o Banco Central ter voltado nesta segunda-feira a realizar leilões de compra de moeda no mercado à vista, após ficar de fora por uma semana. Às 15h34, o dólar comercial caía 1,25%, a R4 2,138. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda norte-americana recuava 1,20%, também a R$ 2,138... No mercado de ações, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) subia 1,75%, aos 38.616 pontos, influenciada pela alta das bolsas norte-americanas, que reagiram de forma positiva ao índice de atividade industrial de março dos Estados Unidos.