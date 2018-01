Dólar resiste ao patamar de R$ 3,50 e fecha o dia em queda

SÃO PAULO - O dólar à vista voltou a recuar e fechou cotado a R$ 3,452 nesta quinta-feira, 20, com baixa de 0,83% frente ao real. A queda aconteceu diante de um cenário de grande incerteza no mercado internacional, mas ainda com a percepção de que o quadro interno se mostra mais ameno.

A moeda americana abriu com forte alta, de 1,09% (a R$ 3,519), sob o efeito das preocupações com a expressiva queda das bolsas chinesas, declínio dos preços das commodities, tensão na Grécia e dados econômicos americanos.

Enquanto analistas buscavam antever os próximos passos da política monetária dos Estados Unidos, o mercado brasileiro acabou por retomar a correção do câmbio vista nos últimos dias, com a desmontagem de posições compradas. Para a virada para baixo, contribuiu a forte resistência do dólar ao patamar dos R$ 3,50, em um momento em que o cenário político se mostra menos adverso que no mês passado.

Durante todo o dia o mercado operou atento à expectativa de que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), fosse denunciado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no âmbito da Operação Lava Jato. A denúncia, concretizada no fim da tarde, é mais um fator de enfraquecimento do deputado, o que favorece o governo.