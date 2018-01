Dólar retoma alta da abertura O câmbio opera com oscilação nesta quarta-feira. Depois de abrir em alta e recuar em seguida, o dólar voltou a subir. Às 11h12, o dólar comercial registrava ganho de 0,05%, cotado a R$ 2,105. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar valia R$ 2,107, com valorização de 0,14%. A onda de aversão ao risco ganha proporções amplas e reflete-se no comportamento dos mercados ao redor do globo. Na Ásia e Europa, o pessimismo, mais cedo, ainda contemplava parte da piora de ontem e até ameaçou amainar, mas com a continuidade dos negócios, está se consolidando como tônica do dia.