Dólar reverte queda e dá seqüência à alta iniciada na 6ªF O dólar comercial operava, às 12h26, na maior coração do dia, negociado a R$ 2,137, com valorização de 0,52% em relação ao valor do fechamento na sexta-feira. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda norte-americana valia R$ 2,135 (+0,42%). Operadores de câmbio avaliam que a alta sustentada se deve a uma pequena saída de recursos do País. Também haveria a continuidade do ajuste técnico de alta nas cotações, iniciado na sexta-feira, após consecutivos pregões de desvalorização da moeda norte-americana.