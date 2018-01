Dólar rumo aos R$ 2? A ligeira alta do preço do dólar -- o ganho foi de 0,43%, a R$ 2,125 -- não reverteu a expectativa do mercado de que a moeda pode continuar caindo. Alguns analistas falam, inclusive, que o preço da divisa norte-americana deve escorregar abaixo de R$ 2, num período máximo de três meses. O economista-chefe do ABN Amro Asset Management, Hugo Penteado, é um dos que acreditam nesta possibilidade. "Enquanto o cenário for esse, prevalecendo uma demanda externa alta, com crescimento econômico mundial robusto e com a China e a Índia contribuindo para manter preços de commodities elevados, é muito pouco provável que o movimento de desvalorização se reverta", afirma. Segundo ele, a Medida Provisória 281, de desoneração de Imposto de Renda para estrangeiros, e a operação de recompra de títulos da dívida externa de curto prazo trouxeram otimismo para o mercado, mas não são os únicos responsáveis pela depreciação do câmbio. Para ele, se trata de uma "mudança estrutural global". "É o processo de elevada demanda externa, fruto da industrialização da China e da Índia e da elevação dos preços de commodities." Mas o mercado de forma geral o mercado está mais cauteloso que Penteado. De acordo com levantamento do produto analítico AE Mercado, da Agência Estado, a mediana das expectativas de 14 dealers é de R$ 2,12 para o dia 31 de março. AE Mercado ouve semanalmente instituições financeiras com maior volume em transações no mercado de câmbio (chamadas de dealers e em número de 17).