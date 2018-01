Dólar segue em queda, mas Bolsa desacelera alta Ainda em reação ao comunicado do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de ontem, que sinalizou para um possível fim do ciclo de aperto monetário americano, o dólar é negociado hoje no mercado de câmbio perdendo valor. Às 14h51, o dólar comercial estava cotado em R$ 2,164, queda de 0,41%, no mercado interbancário. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista registrava baixa de 0,51%, valendo também R$ 2,164. Na Bolsa, contudo, a alta perdeu força. O Ibovespa, que esteve volátil durante o dia, variando de -0,35% a +1,50%, marcava, às 14h55, ganho de 0,47%, para 36.658 pontos.