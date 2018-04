Dólar sobe 0,05%, cotado a R$ 2,037 na abertura A taxa de câmbio registra leve alta de 0,05% no início do pregão viva-voz na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) hoje, com o dólar negociado a R$ 2,037. No mercado interbancário, ainda não houve negócios até as 9h10. Ontem, a moeda norte-americana destoou do clima de otimismo verificado nos demais segmentos de negócios e fechou o pregão na máxima do dia, por causa da postura mais agressiva sinalizada pelo Banco Central na sexta-feira passada. E hoje, sem o estímulo positivo do exterior, esse ajuste pode prosseguir. Os operadores aguardam esta manhã a divulgação do índice de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, referente ao mês de março. Se os indicadores dos EUA forem positivos e abrirem espaço para a recuperação no exterior, é provável que o mercado local acompanhe. De todo modo, o fluxo de recursos continua positivo e isso pode garantir alívio da cotação. Até porque, dizem operadores, a alta da moeda ontem foi expressiva e, em algum momento, deverá ser "devolvida". "Se o mercado internacional melhorar, pode ser que a cotação devolva a alta hoje", arrisca um operador.